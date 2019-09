Deux ateliers à Rabat sur l’Habitat dans le monde rural et les villes nouvelles

mercredi, 25 septembre, 2019 à 15:27

Rabat – Deux ateliers de réflexion sur les thèmes “Habitat dans le monde rural” et “Villes nouvelles et grands pôles urbains”, ont été organisés, mercredi à Rabat, dans le cadre des recommandations issues de la deuxième session du Conseil National de l’Habitat.

Lors du premier atelier, le Conseil National de l’Habitat a réexaminé la problématique de l’habitat dans le monde rural, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, précisant que cette rencontre était une occasion de mettre en exergue les nouveaux modes d’intervention et d’encadrement à la lumière des pratiques expérimentées en faveur du monde rural et de mesurer la capacité de mobilisation de tous les acteurs autour de cette préoccupation majeure, à même d’apporter des réponses cohérentes aux différents problèmes qui caractérisent ce milieu pouvant répondre aux aspirations réelles de la population rurale.

Par ailleurs, l’atelier “Villes nouvelles et nouveaux pôles urbains” a cerné les enjeux relatifs à la planification, la gouvernance de la ville nouvelle, les équipements et services publics et les moyens de définir des perspectives et scénarios de développement urbain via des modèles, projets et bonnes pratiques, a ajouté la même source

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri, et de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, Fatna El-K’hiel a été marquée par des recommandations et des propositions, en vue d’appuyer et renforcer la politique actuelle de relance des villes nouvelles, et définir un modèle innovant permettant de réinventer la ville nouvelle, afin d’accompagner son développement de façon durable et affirmer son identité.

Ont pris part à cette manifestation, le Secrétaire d’Etat Chargé des Eaux et Forêts et le Secrétaire Général du Conseil Economique Social et Environnemental, en plus des membres du Conseil National de l’Habitat, des universitaires, des experts et des représentants de la société civile.