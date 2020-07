Béni Mellal-Khénifra: Accord maroco-suisse pour le développement des conditions d’un tourisme durable

mercredi, 15 juillet, 2020 à 19:38

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui a tenu, mercredi à Rabat, une rencontre officielle avec l’ambassadeur de la Suisse, Guillaume Scheurer, pour procéder à l’échange de l’accord de coopération maroco-suisse visant notamment à développer les conditions du tourisme durable dans la région de Béni Mellal-Khenifra, signé le 08 juin dernier.

Tenue en présence du directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, cette rencontre était l’occasion pour Mme Fettah Alaoui de communiquer avec M. Scheurer au sujet de cet accord qui permettra la mise en œuvre du programme “tourisme durable Suisse-Maroc” visant à impulser le développement de ce secteur dans la région.

“Nous avons un projet de coopération extrêmement important qui concerne la région de Béni Mellal-Khenifra, qui s’approprie par excellence pour le tourisme rural, écologique et durable”, a souligné la ministre dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, ajoutant que “ce projet, qui s’étalera sur cinq ans, est co-financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) et la SMIT pour un montant de 38 millions de dirhams”.

“Notre objectif est d’accompagner et d’appuyer des opérateurs sous différentes formes en vue de mettre en valeur les ressources naturelles et culturelles qui vont nous aider à faire émerger une véritable région touristique, notamment dans un contexte de post-Covid où cette envie de nature, de santé et de bien être va permettre de mettre en valeur le tourisme écologique et durable”, a-t-elle fait savoir.

De son côté, M. Scheurer a relevé que les deux parties ont “décidé de se concentrer sur la région de Béni Mellal-Khenifra afin d’avoir un impact maximal pour favoriser le tourisme durable”, faisant remarquer que cette région a “énormément d’atouts naturels et des agents de tourisme très bien formés, mais que nous voulons encore perfectionner pour augmenter la valeur ajoutée que le tourisme peut avoir dans cette région”.

“Nous allons nous centrer sur des activités de rénovation et de formation pour augmenter la valeur ajoutée du tourisme dans cette région pour toutes les personnes qui y sont impliquées actuellement et qui pourront être impliquées dans le futur sur ce tourisme durable”, a-t-il assuré.

Cet accord de coopération a pour objectifs de développer les conditions-cadres propices au développement d’un tourisme durable à travers la mise à disposition des acteurs locaux d’outils leur permettant d’améliorer la gestion de la destination, notamment à travers la mise en place d’une plateforme de coordination pour le développement du tourisme durable au niveau de la région et la valorisation durable des atouts de la région en intégrant les standards de durabilité reconnus au niveau international.

Il vise, en outre, à renforcer la compétitivité et l’accès aux marchés de certains secteurs inclus dans la chaîne de valeur du tourisme par le biais de l’amélioration de l’infrastructure des hébergements et des capacités d’accueil en tenant compte des critères du Global Sustainable Tourism Council (GSTC) et le renforcement des capacités des coopératives dans les secteurs pertinents pour le développement du tourisme, en particulier les coopératives de femmes.

Par ailleurs, les investisseurs seront accompagnés à travers une plateforme pour l’intégration de la durabilité et la promotion des investissements, l’octroi d’une prime de l’investissement pour la mise sur le marché de produits durables et nouvelle génération et le renforcement des capacités des acteurs dans les secteurs connexes pour le développement du tourisme en particulier les coopératives de femmes.

De surcroît, l’accord concourt à renforcer le capital humain à travers la mise en place d’un programme visant l’amélioration de la gestion des gîtes et de l’accueil des visiteurs dans le respect des principes de durabilité, le développement de nouvelles formations pour des activités professionnelles et le développement de nouveaux métiers dictés en lien avec la conjoncture post-Covid.

Ces actions permettront en effet la promotion de l’investissement touristique ainsi que le développement d’un réseau, particulièrement pour les très petites et moyennes entreprises.

Cette approche vient soutenir, dans la région de Béni Mellal-Khenifra, le développement de l’activité touristique initiée dans le cadre de la convention conclue entre la région, le ministère du Tourisme de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie sociale, le groupe OCP et la SMIT, et portant sur le développement du tourisme de montagne à travers un enrichissement de l’offre touristique d’animation d’envergure, la valorisation des principaux sites naturels et le renforcement de la signalétique ainsi que de l’information touristique pour un montant de 172 Millions de dirhams.

Financé à 90% par le SECO avec une contribution du ministère et de la SMIT à hauteur de 10%, cet accord s’aligne sur la stratégie nationale de développement du tourisme durable et accompagnera la région de Beni Mellal-Khenifra et plus particulièrement les provinces d’Azilal et de Béni Mellal à développer un tourisme durable (national et international) afin d’améliorer les revenus, de créer de nouveaux emplois et d’améliorer les emplois existants, en particulier pour les femmes et les jeunes.