Le bilan du Programme de réduction des disparités en milieu rural au centre d’une réunion à Kelaâ des Sraghna

vendredi, 11 octobre, 2019 à 17:51

Kelaâ des Sraghna- Le bilan du Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural ainsi que les programmes parallèles a été jeudi, au centre d’une réunion tenue au siège de la Province de Kelaâ des Sraghna.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du bilan de ce programme pour la période 2017-2019 par les services provinciaux de Kelaâ des Sraghna, lequel exposé a mis en relief les efforts consentis par le Conseil de la région.

S’exprimant à cette occasion, le président de la région Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichen, a indiqué que le Conseil régional a adopté une nouvelle approche pour la mise en œuvre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural et les programmes parallèles tout en veillant à pallier le manque dans des domaines prioritaires et pressants pour la population notamment en ce qui concerne le désenclavement du monde rural et l’approvisionnement en eau potable et l’électricité.

Cette rencontre a offert l’opportunité pour inciter tous les intervenants à accélérer le lancement des travaux du projet de dédoublement de la route nationale n° 8 (RN8) reliant Kelaâ des Sraghna et Marrakech compte tenu de l’importance cruciale de ce projet pour fluidifier le trafic routier entre les deux villes.

Les participants ont aussi appelé à appuyer le secteur sanitaire et renforcer l’offre de formation à travers la création d’instituts de formation professionnelle qui répondent aux attentes et besoins de la province.

La délégation comprenant notamment le président de la région, le président du conseil provincial et les chefs de services extérieurs, a effectué des visites à plusieurs chantiers s’inscrivant dans le cadre du Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural ainsi que les programmes parallèles.