BTP: le ministère de l’Habitat veille à l’application des mesures sanitaires pour un redémarrage sécurisé des chantiers

vendredi, 19 juin, 2020 à 14:36

Salé – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a affirmé vendredi à Salé que son département veille à l’application par les professionnels des secteurs du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement des mesures sanitaires pour un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers.