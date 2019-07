La Chambre des représentants adopte trois projets de loi relatifs au système d’éducation-formation, à la nomination aux fonctions supérieures et à l’artisanat

mardi, 23 juillet, 2019 à 17:20

Rabat – La Chambre des représentants a adopté, lundi, le projet de loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, le projet de loi organique n° 17.19 modifiant et complétant la loi organique n°02.12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, ainsi que le projet de loi n°50.17 relative à l’exercice des métiers de l’artisanat.

Ces projets ont été approuvés lors d’une séance législative, présidée par Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, en présence des ministres des départements concernés.