Le Chef du gouvernement appelle à la mobilisation “maximale” pour réussir l’opération “Marhaba 2019”

jeudi, 20 juin, 2019 à 18:37

Rabat – Le Chef de gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a appelé, jeudi à Rabat, toutes les administrations à hisser leur niveau de préparation et à fournir de bons services aux marocains du monde, qui regagneront leur pays dans le cadre de l’opération de transit “Marhaba 2019”.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil du gouvernement, M. El Otmani a souligné que “toutes les administrations sont appelé à ne ménager aucun effort pour garantir les services nécessaires aux marocains du monde et leur faciliter les démarches administratives, en ce sens qu’ils sont confrontés à la contrainte de temps et que l’administration est invitée à la mobilisation et à prendre en considération cette situation.

Le Chef de gouvernement a ainsi émis le vœu de voir réussir l’opération de transit 2019, lancée le 5 juin et qui s’étalera jusqu’au 15 septembre prochain, grâce à l’implication de tous les intervenants au niveau des différentes structures et institutions officielles et civiles, saluant par la même occasion les efforts de ces dernières.

Arès avoir assuré que l’opération de transit 2019 connaitra une évolution positive vu les préparatifs et mesures engagées, M. El Otmani a rappelé que l’opération Marhaba est unique en son genre au niveau mondial du fait de son volume et de son importance, ajoutant que “cette opération, qui prend en charge le transit des citoyens entre deux continents durant une courte durée, reflète l’attachement des marocains à leur pays”.

Se référant à des données des années précédentes, M. El Otmani a mis en exergue l’évolution soutenue que connait l’opération Marhaba au fil des années, tant au niveau du nombre croissant des marocains du monde qu’en matière des moyens logistiques mises en oeuvre au niveau de quatre ports, dont le port Tanger Med. “Nous voulons garantir aux Marocains l’accueil qu’ils méritent et surmonter les problématiques qui y sont liées”, a-t-il insisté.

Dans ce contexte, le chef de gouvernement a salué le rôle joué par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et les autres partenaires, à travers la mobilisation de plus de 1.100 personnes pour l’accueil, dont 291 de personnel médical, 800 assistants sociaux et 150 bénévoles.

M. El Otmani a aussi salué les éléments de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et les Forces Auxiliaires, qui sont environ 5.000 éléments disposés à fournir les meilleures conditions pour la réussite de l’opération de transit.

En 2017, le nombre des personnes ayant transité vers le Maroc a atteint 2.790.000, pour se hisser à 2.870.000 en 2018, ce qui représente une augmentation de 80.000 personnes.

Par ailleurs, 5.500.000 opérations de transit des personnes a été enregistrées, contre 667.000 véhicules, alors que 15 espaces d’accueil et d’air de repos dans le territoire marocain et 5 à l’étranger, ont été mis en place sous la supervision de responsables marocains.