Le Chef du gouvernement reçoit le Directeur général de la FAO

jeudi, 18 avril, 2024 à 18:04

Une délégation de “Safran Aircraft Engines”, leader de l’industrie aéronautique, conduite par son président, Jean-Paul Alary, a visité jeudi la Cité des métiers et des compétences (CMC) de Tamesna, dans le but de s’enquérir des perspectives de formation au sein de cette structure et d’explorer les opportunités de coopération en la matière.