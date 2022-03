La commission des AE au Congrès péruvien réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

lundi, 7 mars, 2022 à 18:32

Rabat – La Commission des affaires étrangères au Congrès du Pérou réitère sa position en faveur du plan d’autonomie marocain et de la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, a indiqué son président Ernesto Bustamante, lundi à Rabat.

“La souveraineté pleine du Maroc sur les provinces du sud devrait être reconnue et nous l’avons exprimé à plusieurs reprises et dans des communications ouvertes au parlement”, a indiqué M. Bustamante dans une déclaration à la presse à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’Étranger, Nasser Bourita.

“La voie de l’autonomie est l’unique solution viable” pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain, a souligné le député péruvien qui préside une délégation parlementaire en visite au Maroc, espérant une reconnaissance formelle du gouvernement péruvien de ce plan d’autonomie.

Du côté du Parlement péruvien, a-t-il ajouté, “il s’agit d’une position déjà établie”.

Le président de la Commission des affaires étrangères du Congrès péruvien avait souligné dans une déclaration à la MAP avant son voyage au Maroc, que sa visite à la tête d’une délégation parlementaire, produira des résultats “très favorables” pour le rapprochement entre les deux pays.

Lors de cette visite, la délégation aura des réunions avec plusieurs responsables marocains.

La délégation péruvienne est composée de José Cueto, président de la Commission du renseignement du Congrès péruvien et de Mme Patricia Juarez, présidente de la Commission constitutionnelle de la même institution.