Le Conseil de gouvernement adopte les projets de décret fixant les dates et calendriers relatifs aux échéances électorales

mercredi, 12 mai, 2021 à 17:06

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté les projets de décret fixant les dates et calendriers relatifs aux opérations électorales prévues cette année dans le Royaume.

Il s’agit du projet de décret N°2.21.352 fixant la date d’élection des membres des chambres d’agriculture, du projet de décret N°2.21.353 fixant la date d’élection des membres des chambres de commerce, d’industrie et de services, d’artisanat et de pêches maritimes et du projet de décret N°2.21.354 fixant la date d’élection des membres des conseils des communes et des arrondissements, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Il s’agit également du projet de décret N°2.21.355 fixant la date d’élection des membres des conseils des régions, du projet de décret N°2.21.356 fixant la date d’élection des membres de la Chambre des représentants, du projet de décret N°2.21.357 fixant la date d’élection des membres des conseils des préfectures et provinces et du projet de décret N°2.21.358 fixant la date d’élection des membres de la Chambre des conseillers, a-t-il précisé, ajoutant que ces textes ont été présentés par le ministre de l’Intérieur.

M. Amzazi a fait savoir qu’il a été décidé de programmer ces échéances comme suit: l’élection des membres des chambres professionnelles (chambres d’industrie, de commerce et de services, d’artisanat, de pêches maritimes et d’agriculture) le vendredi 6 août prochain, des membres de la Chambre des représentants, des conseils des régions, des communes et des arrondissements le mercredi 8 septembre 2021, des membres des conseils des préfectures et provinces le mardi 21 septembre 2021 et l’élection des membres de la Chambre des conseillers le mardi 5 octobre 2021.