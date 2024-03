Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret réglementant les encouragements de l’État en vue de l’intensification de la production animale

jeudi, 14 mars, 2024 à 17:44

L’acheminement d’aides humanitaires, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods, en ce début du mois sacré du Ramadan, s’inscrit dans la continuité des actes de générosité du Souverain envers la Palestine et plus particulièrement Al Qods, qui jouit de l’attention particulière de Sa Majesté le Roi, a affirmé le gouverneur adjoint de la Ville Sainte, Abdullah Siam.