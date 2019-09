Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret portant création d’une direction provisoire chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique

jeudi, 5 septembre, 2019 à 19:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, le projet de décret n° 2.19.37 portant création d’une Direction provisoire au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique, présenté par le secrétaire d’État chargé du transport au nom du ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette direction aura pour missions de faire le suivi des travaux de construction de cette infrastructure, de veiller à la qualité des différents travaux et d’établir des rapports sur leur avancement et leur état comptable, outre la gestion des transactions conclues avec les entreprises, les bureaux et les laboratoires, a indiqué M. Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion du Conseil.

Les missions de cette structure administrative prendront fin dès l’achèvement des travaux de construction du port Dakhla Atlantique, a-t-il fait savoir.

Ce port permettra de renforcer l’offre portuaire de cet important pôle, a relevé M. El Khalfi, annonçant que le lancement des appels d’offres relatifs aux travaux est prévu lors des trois derniers mois de 2019.

Les travaux de construction dureront environ sept ans avec un volume d’investissements de près de 10 MMDH (10.000.000.000 DH), a-t-il dit.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du sud et de la Stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 ayant proposé la création de six pôles portuaires adaptés à l’option de régionalisation, permettant à chaque région de tirer profit du rôle dynamique des activités portuaires et du rôle structurant des principaux chantiers lors de la réalisation de nouvelles d’infrastructures, conclut le porte-parole.