Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif à la réorganisation de l’Institut supérieur des études maritimes

jeudi, 23 juillet, 2020 à 20:31

Rabat- Le Conseil de gouvernement, tenu jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n° 2.20.383 relatif à la réorganisation de l’Institut supérieur des études maritimes (ISEM).

Soumis par le ministre de l’Équipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau, ce projet de décret, qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la Stratégie nationale des ports, vise à modifier et à compléter le décret n° 2.12.623 portant réorganisation de l’ISEM à travers la diversification des filières de formation, a indiqué le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Le projet de décret vise également à définir les filières de formation au sein de l’Institut ainsi que les diplômes qu’il délivre, a-t-il ajouté.

Il a également pour objectifs de fixer les conditions d’accès, le nombre d’années d’études, les cahiers pédagogiques pour les cycles normal et supérieur, de licence et de master ainsi que le cycle d’ingénieur de l’institut, en plus de déterminer les intervenants dans l’enseignement des matières en relation avec la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW), a précisé M. Ouaouicha.