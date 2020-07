Le Conseil de gouvernement approuve un projet de loi relatif aux établissements et cités universitaires

jeudi, 23 juillet, 2020 à 18:51

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n° 2.20.377 relatif aux établissements et cités universitaires.

Ce projet, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vient compléter le décret n° 2.90.554 relatif aux établissements et cités universitaires et prévoit la création d’une Ecole nationale des sciences appliquées à Béni Mellal, relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane, le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Ce projet, a poursuivi M. Ouaouicha, intervient dans le cadre de la stratégie du ministère visant à diversifier et améliorer l’éventail des formations au sein des universités marocaines, ce qui permettra de lancer des filiales de formation répondant aux besoins des chantiers socio-économiques nationaux et régionaux en cadres spécialisés et qualifiés, essentiellement dans le domaine de l’ingénierie.

Il a souligné, par ailleurs, que la création de cette école va permettre d’augmenter la capacité des établissements d’enseignement supérieur à accès restreint et ce, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accès à cette catégorie d’établissements, conformément à la vision stratégique pour la réforme 2015-2030.