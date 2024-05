Le Conseil de gouvernement prend connaissance d’un accord entre le Maroc et l’Agence universitaire de la francophonie

jeudi, 23 mai, 2024 à 16:41

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a pris connaissance d’un accord entre le gouvernement marocain et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et du projet de loi portant approbation dudit accord, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger, Nasser Bourita.

Cet accord entre le gouvernement marocain et l’AUF porte sur les facilités et avantages de la Direction régionale Afrique du nord et le Bureau national de l’AUF au Maroc, signé le 7 septembre 2022 à Rabat, alors que le projet de loi 16-24 porte approbation dudit accord, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.