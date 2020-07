Crise Covid-19 : M. Amekraz plaide en faveur d’un système socio-économique plus équitable

vendredi, 10 juillet, 2020 à 23:12

Rabat – Il est impératif de jeter les bases d’un système socio-économique plus équitable afin de faire face à la crise notamment dans ses aspects socio-économiques, a indiqué le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Intervenant à l’occasion du sommet virtuel de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la Covid-19 et le monde du travail tenue jeudi sous le signe “Construire un avenir du travail meilleur”, M. Amekraz a souligné qu’un tel système devrait reposer sur une éducation de haute qualité et sur le respect des droits économiques et sociaux, avec l’implication des partenaires sociaux dans le processus de prise de décision.

Sur ce registre-là, a-t-il dit, la promotion de la résilience des économies et des catégories vulnérables devrait être placée au premier rang des préoccupations.

Le ministre, qui s’exprimait au nom du groupe africain, a indiqué que la déclaration du centenaire et les agendas 2063 constituent pour l’Afrique une feuille de route et un plan pour atteindre les objectifs de développement durable, relevant le besoin pressant de consolider la coopération internationale afin de relever les défis futurs et investir dans de nouvelles approches en matière de coopération bilatérale et multilatérale.

Il s’agit aussi, selon lui, de promouvoir les partenariats dans le cadre des relations Nord-Sud dans une logique de renforcement du partenariat Sud-Sud pour une collaboration fructueuse et diversifiée aux niveaux régional et international.

Le responsable gouvernemental a fait observer que l’intelligence collective devrait guider tout le monde vers une sortie de crise en garantissant la mise à disposition des ressources et l’échange d’expériences tout en mettant en place un plan proactif pour endiguer les répercussions de la pandémie de Covid-19 et en tirant le enseignements qui s’imposent.

Après avoir fait observer que les secteurs économiques les plus touchés sont ceux dont l’activité a cessé de manière temporaire, ceux liés au commerce international ou impactés directement ou indirectement par le recul de l’activité économique, M. Amekraz a estimé que certains pays africains, dont ceux d’Afrique du Nord, ont adopté une vision proactive, interactive et solidaire dans la lutte contre la Covid-19, tout en accordant la priorité à la santé du citoyen

La pandémie a levé le voile sur l’ampleur des disparités sociales et la vulnérabilité qui existent dans bon nombre de pays, mais les femmes, les jeunes et les travailleurs immigrants sont les catégories qui ont souffert le plus, a-t-il relevé, notant que cette crise a eu un impact direct sur l’emploi et sur la capacité de l’économie à générer des emplois dans un futur proche.

Il a dans ce sens évoqué la situation de millions de migrants, de réfugiés et de personnes déplacées, particulièrement exposés aux dangers découlant de la crise. Le Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières demeure le cadre idéal pour élaborer des approches innovantes afin de surmonter cette situation, a-t-il soutenu.

Au cours de ce sommet, auquel ont participé plus de 50 chefs d’État et de gouvernement, l’accent a été mis sur les défis urgents pour le monde du travail et les réponses jugées efficaces pour les surmonter.