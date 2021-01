Développement rural: 6.982 projets lancés sur la période 2017-2020

jeudi, 21 janvier, 2021 à 23:50

Rabat- Un total de 6.982 projets et actions dans le secteur du développement rural ont été lancés, dont 4.145 achevés, sur la période 2017-2020 pour une enveloppe de 27 milliards de dirhams (MMDH), selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ces chiffres ont été présentés à l’occasion des réunions de la Commission Nationale de Développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagne (CNDERZM) tenues la semaine écoulée, à savoir, la réunion de la commission nationale ainsi que celles avec les douze Commissions Régionales du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (CRDERZM), indique un communiqué du ministère.

Ces réunions ont porté sur l’examen des réalisations physiques et financières du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS) au niveau des 12 régions du Royaume au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que la présentation et la validation des plans d’actions régionaux pour l’exercice 2021.

A citer parmi les principales réalisations physiques se rapportant à la mise en œuvre des quatre plans d’actions annuels 2017-2020 du PRDTS l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement de routes et pistes rurales sur 9.271 km et poursuite de l’exécution sur 3.074 Km ainsi que la réalisation de 132 ouvrages d’art.

La réalisation de 2.179 opérations portant sur la construction, l’extension et la réhabilitation de l’infrastructure éducative, dont 1.480 achevées et 514 opérations d’achat et d’acquisition de matériaux et équipements, portant essentiellement sur le transport scolaire et l’équipement des établissements scolaires ont été effectuées, note la même source.

Il est question aussi de la réalisation de 536 opérations portant sur la construction, l’extension et la réhabilitation de l’infrastructure de santé de base, dont 378 opérations achevées, en plus de 737 opérations d’achat et d’acquisition d’ambulances et d’unités mobiles et équipement de centres de santé et dispensaires ruraux.

La réalisation de 378 systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dont 207 achevés et 15.143 opérations de branchements individuels, mixtes et par bornes fontaines, dont 7.943 achevées, révèle le communiqué, soulignant que Le secteur de l’AEP a également connu l’achèvement de la réalisation d’opérations d’extension du réseau sur environ 644 Km.

Il s’agit également de l’électrification de 738 villages dont les travaux sont achevés pour 667 villages.

En matière de financement, il convient de noter que 27 MMDH ont été mobilisés pour la réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural et l’accomplissement des réalisations physiques au titre de 2017-2020, soit 54% de l’enveloppe globale du PRDTS.

Au terme de ces réunions, les projets de plans d’actions relatifs à l’exercice 2021 ont été validés pour une enveloppe globale de 6448 millions de dirhams (MDH).

Lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, le Programme de Réduction des Disparités Territoriales en milieu rural multisectoriel s’étale sur 7 ans (2017-2023). Il cible les communes territoriales les plus démunies et vise la réduction des gaps territoriaux en matière d’infrastructures, de désenclavement et d’accès aux services sociaux de base (Éducation, Santé, AEP et Électricité) au niveau de 73 provinces et préfectures, 1.253 communes rurales et 24.290 douars au profit de 12 millions d’habitants dans les 12 régions du Royaume.