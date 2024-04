Dialogue social: M. Baitas assure de “la forte volonté politique” du gouvernement de traiter les différents dossiers

jeudi, 25 avril, 2024 à 17:23

Rabat- Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a assuré, jeudi à Rabat, “la forte volonté politique” du gouvernement de traiter les différents dossiers au menu des négociations avec les centrales syndicales dans le cadre du dialogue social.

En réponse à une question sur les nouveautés du dialogue social lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a affirmé que le gouvernement “a ouvert tous les dossiers dans le cadre du dialogue social et les syndicats ont, de leur côté, ouvert les dossiers qui les intéressent, notamment le dossier relatif à l’augmentation générale des salaires”, ajoutant que les deux parties “sont actuellement en phase de discussion, et tout développement sera annoncé après la conclusion d’un accord final avec les centrales syndicales”.

De même, le gouvernement salue la réaction positive des centrales syndicales et l’esprit d’adhésion et de discussion marquant le dialogue social, a-t-il souligné, rappelant que l’Exécutif a institutionnalisé ce dialogue en tenant des séances avec les syndicats lors de deux rounds en septembre dernier, une période coïncidant avec la préparation du PLF, et au cours du mois d’avril, à l’approche du 1er mai.

Le gouvernement considère le dialogue social comme un choix stratégique, tel que confirmé mercredi au Parlement par le Chef du gouvernement lors de la séance consacrée à la présentation du bilan de mi-mandat de l’Exécutif, a-t-il fait noter, mettant en avant la nécessité de se réunir avec les syndicats et de se mettre d’accord sur les réformes profondes relatives à l’État social et au secteur économique, ainsi que certains dossiers de longue date, notamment la loi encadrant le droit de grève.