Entretiens à Addis-Abeba entre M. El Otmani et le Premier ministre éthiopien

lundi, 10 février, 2020 à 12:30

Addis-Abeba – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Othmani, s’est entretenu, lundi au siège de l’Union Africaine (UA) à Addis-Abeba, avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

A l’issue de ces entretiens, tenus en marge du 33è sommet ordinaire de l’organisation panafricaine, M. El Othmani a indiqué à la presse que cette entrevue a permis de mettre en avant les bonnes relations entre le Maroc et l’Ethiopie, ajoutant que les deux pays aspirent à renforcer davantage ces relations, notamment dans les domaines économiques.

«Il existe un ensemble de projets conjoints entre les deux pays en cours de mise en œuvre et d’autres sont programmés», a dit le Chef du gouvernement, qui a assuré avoir discuté avec son homologue éthiopien des moyens d’accélérer le rythme de leur mise en œuvre.

M. El Otmani a souligné la nécessité pour les deux pays de diversifier les domaines de coopération économique, notamment dans les secteurs des engrais, de l’agriculture et des énergies renouvelables.

Il a rappelé, dans ce cadre, que les deux pays sont liés par un certain nombre d’accords, signés à l’occasion de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Ethiopie en 2016.

“Nous disposons donc d’une feuille de route pour faire avancer nos relations dans divers domaines”, a souligné le Chef du gouvernement.