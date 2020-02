Examen des moyens de renforcer la coopération entre le département de la jeunesse et des sports et le CNOM

samedi, 15 février, 2020 à 19:32

Rabat – Les moyens de renforcer la coopération entre le département de la jeunesse et des sports et le Comité national olympique marocain (CNOM) ont été au centre des entretiens, vendredi, entre le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba et le président du CNOM, Fayçal Laâraïchi.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de renforcer cette coopération à même de faire progresser le sport national, à travers des programmes ciblés et intégrés, qui se basent essentiellement sur le développement de l’intérêt accordé à l’élément humain, indique samedi un communiqué du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports.

La rencontre a été aussi l’occasion de passer en revue les préparatifs et les agendas liés aux prochaines échéances olympiques, notamment les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, ajoute la même source.