Fès: Mme Bouchareb rencontre les professionnels de l’habitat et de l’urbanisme de Fès-Meknès

vendredi, 24 juillet, 2020 à 23:38

Fès -La Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb a tenu, vendredi à Fès, une rencontre avec les représentants des organisations professionnelles des secteurs de l’habitat et de l’urbanisme de la région de Fès-Meknès pour débattre des moyens de garantir un redémarrage post-covid19 “progressif” et “sécurisé” des chantiers et des programmes.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du processus de redémarrage progressif et sécurisé des programmes menés par de l’Aménagement du territoire National, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, conformément aux Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué la ministre, ajoutant qu’elle vise à débattre avec les acteurs et les professionnels du secteur de Fès-Meknès de la démarche adoptée pour assurer le redémarrage du secteur au niveau régional.

Le ministère mobilise plus de de 3 milliards de dirhams (MMDH) pour appuyer les programmes sociaux et de développement au niveau de la région de Fès-Meknès, notamment ceux relatifs à la lutte contre l’habitat insalubre, la mise a niveau urbaine et la valorisation des anciennes médinas, a fait savoir Mme Bouchareb, ajoutant que l’ensemble des programmes ont redémarré dans la région de manière progressive et sécurisée grâce à l’appui de l’autorité locale.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association des promoteurs immobiliers de Fès, Mohamed Zakhnini a indiqué que cette rencontre avec la ministre de l’Aménagement du territoire National de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville vise à débattre des moyens à même d’assurer un redémarrage du secteur de l’immobilier dans la région, recommandant, dans ce cadre, la facilitation d’accès aux prêts bancaires et la révision de l’impôt sur les terrains non construits, qui impacte ce secteur.

De son côté, le président de la confédération régionale des professionnels de l’immobilier, Mohamed Berrada Rkhami s’est félicité de la tenue de cette réunion qui se veut un espace d’échange autour des meilleurs moyens pour le redémarrage de l’immobilier, un secteur clé de l’économie régionale et nationale.

Cette rencontre a été, aussi, l’occasion d’échanger avec l’ensemble des professionnels du secteur au sujet des mesures prise par le ministère pour gérer la phase d’urgence, ainsi que celles apportées par la loi de finances pour booster l’offre et la demande.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment, du wali de la région Fès-Meknès et gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber et des gouverneurs des préfectures et des provinces de la région.