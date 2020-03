Le gouvernement et la CGEM conviennent d’activer leur plateforme commune de travail

samedi, 7 mars, 2020 à 19:43

Rabat- Le gouvernement et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont convenu, vendredi à Rabat, d’activer leur plateforme commune de travail, et de mettre en place une cellule de veille stratégique conjointe permettant de signaler et traiter les différentes problématiques, y compris les questions d’urgence.