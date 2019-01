Hommage à des fonctionnaires du ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville

jeudi, 17 janvier, 2019 à 21:07

Rabat- Le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, département de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a rendu, jeudi à Rabat, un hommage à ses fonctionnaires décorés de Wissams royaux et ses retraités, en reconnaissance de leur dévouement et abnégation au service de leur patrie.

Lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri et la secrétaire d’État chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel, ce vibrant hommage, qui intervient dans le cadre de la commémoration du 75-ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, a été rendu à 22 fonctionnaires retraités, dont des ingénieurs, des administrateurs, des techniciens et des cadres administratifs ayant servi dans les différentes directions et inspections régionales du ministère, ainsi qu’à sept fonctionnaires décorés de Wissams royaux.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Fassi Fihri a félicité les fonctionnaires décorés de Wissams royaux, soulignant que cette Haute Sollicitude Royale traduit l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au secteur de l’habitat et de la politique de la ville.

Le ministre a également affirmé que cette cérémonie est une occasion propice pour exprimer la reconnaissance envers les fonctionnaires partis en retraite, eu égard aux grands services qu’ils ont rendus au ministère et à leur Patrie.

Pour sa part, la secrétaire d’État chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel a félicité les fonctionnaires décorés et ceux partis en retraite, louant leurs loyaux services rendus à leur administration tout au long de leur carrière professionnelle.

Dans des déclarations à la MAP, des fonctionnaires décorés de Wissams royaux et des retraités ont salué cette initiative, se disant fiers de la Haute Sollicitude dont SM le Roi entoure le personnel du département de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Ils ont également souligné que cet hommage est de nature à motiver les fonctionnaires actifs pour plus de rendement et de réalisations et de reconnaitre les services et les efforts des retraités et consolider leurs liens avec leur administration.

Ont pris part à cette cérémonie, la secrétaire générale du département de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le chef du cabinet du ministre et celui de la secrétaire d’état, l’inspecteur général de l’Habitat et de la Politique de la Ville, les directeurs centraux, les responsables et les cadres du ministère et du holding Al Omrane.