Hongrie: le Salon “OMEK”, une opportunité pour présenter la richesse de l’agriculture marocaine

jeudi, 26 septembre, 2019 à 22:05

Budapest- Le Salon national de l’agriculture et de l’alimentation ”OMEK” constitue une belle opportunité pour présenter la richesse et la diversité de l’agriculture marocaine, a affirmé jeudi le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Le Maroc participe à ce Salon, qui se tient à Budapest, avec une offre riche et diversifiée reflétant une partie du potentiel du secteur agricole au Maroc, a souligné le ministre dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Mohamed Sadiki, à l’ouverture de la 79ème édition de cette manifestation.

Il a affirmé que le Maroc aspire à ce que sa participation à cette édition en tant qu’invité d’honneur, contribuera au développement et au renforcement des relations de coopération technique et commerciale entre les deux pays dans le secteur de l’agriculture et les domaines associés.

Ce Salon offre également l’occasion pour les professionnels marocains, hongrois et des pays de la région de développer des partenariats commerciaux susceptibles de développer davantage les échanges entre le Maroc et la Hongrie, a dit le ministre.

Il a rappelé que lors de la visite du ministre hongrois de l’Agriculture, Istvan Nagy, au Salon international de l’agriculture au Maroc “SIAM” en 2017, il a été procédé à la signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine sanitaire et phytosanitaire, un prélude pour tout échange commercial des produits agricoles et agroalimentaires.

La dynamique des liens économiques entre les deux pays se renforçant de plus en plus, consolide l’excellente relation bilatérale dans tous les autres domaines, a-t-il dit, notant que sur le plan continental, le Maroc est le troisième partenaire commercial de la Hongrie en Afrique, une réalité qui ouvre des horizons prometteurs pour l’avenir des relations bilatérales et les possibilités à explorer dans ce sens.

Le Maroc attache une importance particulière au développement de ses relations avec la Hongrie sur le plan économique essentiellement dans des secteurs prioritaires tel l’agro-alimentaire, l’agriculture et la gestion de l’eau, a affirmé le ministre, exprimant sa satisfaction pour le dynamisme sans précédent des relations de coopération entre les deux pays dans ces domaines.

Il a saisi cette occasion pour inviter les investisseurs hongrois à explorer et saisir les opportunités d’investissement au Maroc, en profitant du climat d’investissement, du cadre légal approprié et des infrastructures économiques et logistiques, la proximité de l’Europe et l’ouverture sur l’Afrique.

Les relations qui unissent les deux pays sont le fruit d’une volonté partagée qui continuera à animer les relations futures pour atteindre les objectifs communs notamment à travers le renforcement des échanges commerciaux, la promotion des produits agricoles des deux pays, l’encouragement de la coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique, a dit M. Akhannouch.

Conscient de l’importance majeure que revêt le secteur de l’agriculture dans le développement économique et social, le Maroc s’est engagé depuis l’année 2008 dans un processus de modernisation de ce secteur pour en faire un moteur de croissance de l’économie, apte à faire face aux défis de grande envergure tel le changement climatique, la sécurité alimentaire, l’amélioration des conditions de vie des populations et la promotion de la gouvernance pour un développement humain durable, a indiqué le ministre.

Ce processus de modernisation, a t-il poursuivi, s’est cristallisé à travers la stratégie ”Plan Maroc vert”, qui est fondée sur une politique volontariste, orientée vers le renforcement d’une agriculture pour tous, moderne et compétitive, capable de jouer le rôle de levier économique incontournable et garantissant l’amélioration des conditions de vie des petits agriculteurs et des zones marginales.

La vision du Plan Maroc vert a été consolidée et opérationnalisée offrant une visibilité aux acteurs nationaux et internationaux, a-t-il dit, notant que les résultats enregistrés dans ce sens sont concluants aussi bien pour l’agriculteur que pour l’économie du pays.

Le Maroc participe, en tant qu’invité d’honneur, à la 79ème édition du Salon national de l’agriculture et de l’alimentation “OMEK” qui se tient à Budapest du 26 au 29 septembre avec une importante délégation du mnistère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

La délégation marocaine est composée également de plusieurs directeurs généraux d’entreprises et d’hommes d’affaires opérant dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

La cérémonie d’ouverture de ce Salon a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Maroc en Hongrie, Karima Kabbaj.