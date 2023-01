L’accord signé avec les syndicats de l’enseignement ouvre la voie au développement de la profession et à l’amélioration du statut des enseignants (Akhannouch)

samedi, 14 janvier, 2023 à 18:03

Rabat – Le procès-verbal de l’accord signé, samedi à Rabat, entre le gouvernement et les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, permet d’aller vers un statut unifié pour l’éducation et ouvre la voie au développement de la profession et à l’amélioration du statut des enseignants et de tous les cadres du secteur, a assuré le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

“Le gouvernement, depuis son investiture, a promis de placer le secteur de l’éducation parmi ses priorités en le dotant des crédit et moyens nécessaires pour en faire un secteur professionnel et rentable”, a soutenu M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature du procès-verbal de l’accord portant statut unifié pour tous les fonctionnaires du secteur.

“Grâce au dialogue entamé il y a un an, nous sommes parvenus aujourd’hui à un résultat qui nous permettra de travailler confortablement pendant au moins trois ou quatre années”, s’est-il félicité.

Selon le chef du gouvernement, “l’intérêt porté à l’enseignant est la clé de voûte pour parvenir à un système éducatif que les Marocains souhaitent pour leurs enfants”.

Le PV de cet accord comprend deux parties, la première concerne les questions et dossiers qui ont fait l’objet d’accord, alors que la seconde comporte les engagements des deux parties.

Les dossiers qui ont fait l’objet d’accord concernent la préservation des acquis dont le maintien des cadres actuels tout en œuvrant à la création de nouveaux cadres mais également l’unification de l’évolution des carrière pour tous les cadres, et la création des débouchés et des passerelles entre ces différents cadres et instances.

Il s’agit également de mettre en œuvre une nouvelle ingénierie pédagogique qui réalise la complémentarité et l’harmonisation entre les différentes instances garantissant ainsi les principes de mérite et d’égalité des chances entre les fonctionnaires.

Ils portent aussi l’amélioration de la situation professionnelle, sociale et morale de tous les fonctionnaires ainsi que l’évaluation de la performance professionnelle basée sur des critères objectifs et mesurables.

Il s’agit aussi de moraliser la pratique professionnelle au sein du système éducatif, de sécuriser le temps scolaire et le temps d’apprentissage, d’instaurer un nouveau statut pour motiver l’équipe pédagogique et administrative méritante au sein des établissements publics d’éducation et d’enseignement et d’inclure les tâches de l’administration pédagogique et scolaire au sein des dispositions du nouveau statut.

Le nouveau statut fixera pour la première fois les objectifs d’amélioration et qualification des performances du corps enseignant et ouvrira des perspectives d’évolution professionnelle, en plus de soumettre tous les salariés à ses dispositions et exigences, de leur octroyer les mêmes droits et devoirs tout au long de leur parcours professionnel ainsi que d’annuler les statuts (12 régimes) liés aux cadres des académies régionales d’éducation et de formation, poursuit la même source.