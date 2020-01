L’ANAM envisage l’amélioration de la gestion du RAMED et l’accompagnement de sa réforme

lundi, 13 janvier, 2020 à 19:01

Rabat- L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a présenté, lundi à Rabat, son projet de plan stratégique 2020-2024, axé, entre autres, sur l’amélioration de la gestion du Régime d’assistance médicale (RAMED) et l’accompagnement de sa réforme.

Ce projet de plan d’action, qui a été au cœur d’une rencontre organisée avec l’ensemble des acteurs de la couverture médicale de base au Maroc et présidée par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, s’articule également autour de l’accompagnement de l’Etat dans l’extension de la couverture médicale de base, la précision et le renforcement de la mission de régulateur confiée par la loi à l’ANAM et la réalisation des études stratégiques pour aider à la décision en matière de régulation.