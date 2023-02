L’Autriche salue le rôle clé que joue le Maroc pour la sécurité dans la région (vice-ministre fédéral autrichien)

mardi, 28 février, 2023 à 22:10

Rabat – Le vice-ministre fédéral autrichien des affaires européennes et internationales, Peter Launsky, a indiqué, mardi à Rabat, que son pays salue le rôle clé que joue le Maroc pour la sécurité dans la région et dans les domaines de lutte contre le terrorisme et de migration.

“L’Autriche reconnait le rôle clé que joue le Maroc pour la sécurité dans la région et salue l’engagement du Royaume pour la stabilité au Sahel et en Libye, mais aussi dans des domaines comme la lutte contre le terrorisme et la coopération face à la migration transfrontalière”, a souligné M. Launsky lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“L’immigration clandestine est un sujet de premier plan pour l’Autriche qui apprécie énormément le soutien et la coopération du Maroc en la matière”, a-t-il poursuivi.

Il a, de même, relevé que l’Autriche se félicite du partenariat étroit et stratégique entre le Maroc et l’Union européenne, le Royaume étant le premier partenaire de l’UE et cette dernière le premier investisseur au Maroc.

M. Launsky, fait partie de la délégation de son pays, conduite par le Chancelier fédéral Karl Nehammer, qui effectue une visite au Maroc. Une visite très importante qui constitue un saut qualitatif dans les relations entre le Maroc et l’Autriche.

Le responsable autrichien a fait remarquer, par ailleurs, que cette visite et les rencontres au niveau des chefs de gouvernements des deux pays s’inscrivent dans les relations de proximité de longue date qui lient le Maroc et l’Autriche.

M. Launsky a indiqué, à cet égard, que la délégation importante accompagnant le Chancelier fédéral témoigne du grand intérêt que porte l’Autriche aux relations avec le Royaume, notamment dans le domaine économique.

“Au niveau bilatéral, nous constatons un énorme potentiel dans nos relations commerciales”, a-t-il poursuivi.

Concernant la question du Sahara marocain, le vice-ministre fédéral autrichien a indiqué que son pays considère le plan d’autonomie comme une base pour une solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel.