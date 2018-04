Le Maroc et l’Inde signent un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans les domaines des mines et de la géologie

vendredi, 13 avril, 2018 à 7:56

New Delhi – Le Maroc et l’Inde ont signé, mercredi à New Delhi, un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines des mines et de la géologie.