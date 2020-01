La lutte anti-corruption contribue au développement et à l’amélioration du climat d’investissement

mardi, 21 janvier, 2020 à 22:23

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné, mardi à Rabat, la nécessité de poursuivre les efforts pour réaliser de meilleurs résultats en matière de protection de la femme, de la famille et de l’enfance et ce, à travers l’adoption de nouvelles approches et politiques publiques intégrées.