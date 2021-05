Les commerçants, les agriculteurs et les artisans bénéficieront de la couverture médicale un mois après le paiement des cotisations (ministre)

lundi, 24 mai, 2021 à 22:51

Rabat- Les commerçants, les agriculteurs, les artisans traditionnels, les transporteurs et les professionnels libéraux pourront bénéficier de la couverture médicale, après seulement un mois de leur inscription et paiement des cotisations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.