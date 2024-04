Les relations Maroc-Sierra Leone ont atteint “un niveau sans précédent” (ministre sierra-léonais des AE)

mardi, 23 avril, 2024 à 18:28

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone ont connu une évolution remarquable ces dernières années sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.