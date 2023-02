L’Espagne salue la dynamique de progrès et de modernité que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi (Déclaration conjointe)

jeudi, 2 février, 2023 à 19:55

Rabat – L’Espagne a salué, jeudi à Rabat, la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité que connaît le Maroc, sous la conduite éclairée et active de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette dynamique est marquée particulièrement par le Nouveau Modèle de Développement, la Régionalisation Avancée, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), ainsi que par le nouveau chantier de la solidarité sociale, entre autres, souligne la Déclaration conjointe ayant sanctionné les travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, tenue sous la présidence conjointe du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Par ailleurs, l’Espagne considère que le Maroc est un acteur régional et international crédible et écouté, qui joue un rôle déterminant pour la stabilité, la paix et le développement dans la Région méditerranéenne, atlantique, dans l’espace sahélo-saharien et en Afrique.

De son côté, le Maroc salue la projection internationale multidimensionnelle de l’Espagne ainsi que ses nombreuses contributions en faveur de la stabilité, de la paix et du développement durable à l’échelle régionale et internationale.

Dans la dimension euro-méditerranéenne, les deux parties reconnaissent le rôle central de l’Union pour la Méditerranée en tant que seule organisation qui inclut tous les pays de la région sur un pied d’égalité, et qui a pour objectif la promotion de tous les aspects du processus de Barcelone de manière harmonieuse, en s’appuyant sur sa structure organisationnelle et un budget croissant.

À cet égard, l’Espagne et le Maroc appellent tous les pays de la région à contribuer activement au processus euro-méditerranéen, y compris par leurs contributions au budget de l’Union pour la Méditerranée.

Par ailleurs, les deux pays soulignent qu’ils continueront à travailler en étroite collaboration pour développer la coopération entre le Conseil de l’Europe et le Maroc, avec l’objectif central de rapprocher les normes marocaines aux normes européennes dans tous les domaines.

D’autre part, l’Espagne réitère son plein appui et son soutien actif au programme national du Maroc avec l’OCDE, qui constitue un succès et positionne le Maroc à l’avant-garde de la coopération avec l’Organisation, par l’adhésion à ses instruments juridiques et la participation à ses comités, en appui aux politiques économiques nationales qui favorisent le développement durable.

Les deux pays soulignent également l’importance de promouvoir la coopération entre les deux rives de la Méditerranée et réitèrent leur engagement à poursuivre la construction d’un Espace commun de paix, de prospérité et d’intégration.

Le Maroc et l’Espagne se félicitent, par ailleurs, de leur coopération au sein du dialogue en Méditerranée Occidentale “5+5” et réaffirment aussi leur engagement envers les travaux du Groupe de coopération des partenaires méditerranéens de l’OSCE, qui réunit 63 pays de trois continents autour d’un concept global de sécurité.