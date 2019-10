L’évolution positive qu’enregistrent les relations entre le Maroc et le Royaume Uni procède de la vision de Sa Majesté le Roi (M. Bourita)

samedi, 26 octobre, 2019 à 12:45

Londres – L’évolution positive qu’enregistrent les relations entre le Maroc et le Royaume Uni procède de la vision de SM le Roi Mohammed VI, qui est celle de la diversification des partenariats, a indiqué, samedi à Londres, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature d’un accord d’association global bilatéral, M. Bourita a indiqué que le Maroc et le Royaume uni sont deux Monarchies profondément enracinées dans l’histoire, rappelant que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à quelque 800 ans.

Ces relations, a-t-il affirmé, “ont connu différentes phases dans leur histoire. Mais, elles ont toujours été continues, constantes et basées sur l’amitié et le respect mutuel”.

“Ces relations ont connu, ces dernières années, une évolution aussi spectaculaire que prometteuse, qui se poursuit aujourd’hui à travers cette cérémonie de signature”, s’est félicité le ministre.

“Cette évolution positive qu’enregistrent les relations bilatérales procède de la Vision Royale qui consiste en le renforcement des relations avec les partenaires historiques du Maroc, tout en s’ouvrant sur de nouveaux partenaires, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne”, a expliqué M. Bourita, notant que “le Maroc est un pays loyal dans ses partenariats et a toujours l’ambition de les enrichir et les approfondir”.

Dans le cas particulier du Royaume Uni, a souligné M. Bourita, “le déploiement de la Vision de SM le Roi de la diversification des partenariats, est porté par une Volonté Royale spécifique de renforcer les relations bilatérales”, notant que face à “cette Volonté Royale, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a fait montre à l’égard du Maroc, d’une volonté politique tout aussi forte, pour porter les relations entre les deux pays à un niveau jamais égalé dans l’histoire bilatérale”.

“Nous nous félicitons de cette convergence d’intérêts, de vues et de visions, qui apporte de la sérénité aux relations bilatérales et les inscrit dans une démarche tournée vers l’avenir et orientée vers l’action”, a souligné le ministre.

“Nous nous réjouissons que la stabilité du Maroc, dans le contexte d’un voisinage soumis à de fortes turbulences, accrédite le Royaume comme un partenaire recherché, et un pourvoyeur de paix, de stabilité et de développement dans son environnement régional”, a-t-il ajouté.

M. Bourita et le Secrétaire d’Etat auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Andrew Murrison, chargé de la région MENA et du développement international, rappelle-t-on, ont procédé à la signature d’un accord d’association global entre le Maroc et le Royaume uni qui restitue, dans le contexte des relations bilatérales, l’ensemble des avantages qu’ils s’accordaient mutuellement dans le cadre de l’Accord d’Association Maroc-Union européenne.

Cet accord entrera en vigueur une fois que les accords entre l’Union européenne et le Maroc cesseront de s’appliquer pour le Royaume-Uni, après le Brexit.