L’intensification et la diversification de la coopération culturelle bilatérale au centre des entretiens de M. Laaraj avec son homologue serbe

dimanche, 21 octobre, 2018 à 16:33

Belgrade – L’intensification et la diversification de la coopération culturelle entre le Maroc et la Serbie ont été au centre des entretiens, dimanche à Belgrade, entre le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, et son homologue serbe, Vladan Vukosavljevic.