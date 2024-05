M. Abdeljalil s’entretient à Leipzig avec son homologue espagnol

mercredi, 22 mai, 2024 à 22:34

Leipzig – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, s’est entretenu, mercredi à Leipzig (Allemagne), avec le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente, en marge des travaux du Sommet 2024 du Forum International des Transports (FIT).

Les deux ministres ont abordé divers sujets d’intérêt commun et examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du transport ferroviaire et du transport routier.

A cet égard, M. Abdeljalil a ”invité la partie espagnole à faciliter l’accès des véhicules de transport routier de marchandises de moins de 3,5 tonnes au territoire espagnol, en attendant de finaliser une solution technique pérenne”.

Dans le domaine ferroviaire, les deux parties ont discuté du développement futur du réseau ferroviaire marocain.

De même, le ministre a adressé une invitation à son homologue espagnol pour participer à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech.

Une délégation marocaine de haut niveau, conduite par M. Abdeljalil, prend part aux travaux du Sommet 2024 du FIT, qui s’est ouvert mercredi à Leipzig sous le thème “Rendre les transports plus écologiques: Restons concentrés en temps de crise”.

La délégation marocaine, composée de représentants du ministère du Transport et de la Logistique et des établissements et entreprises publics sous tutelle, ainsi que d’autres départements ministériels et organismes publics et privés, participe aux différentes sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences de cet événement, plus grand rassemblement mondial des ministres des transports et premier événement sur la politique des transports à l’échelle internationale.