M. Ben Abdelkader : Le plan de transformation numérique est un projet stratégique qui changera inévitablement la gestion de l’administration judiciaire

jeudi, 18 juin, 2020 à 22:44

Rabat – Le plan de transformation numérique est un projet stratégique qui changera inévitablement la gestion de l’administration judiciaire dans les tribunaux, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.

Dans son allocution à l’occasion de la cérémonie d’annonce du plan de transformation numérique du système judiciaire, en présence du comité conjoint composé de représentants du ministère de la Justice, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et du Ministère public, M. Ben Abdelkader a souligné que “si la période précédente avait connu la réalisation d’un certain nombre d’acquis en matière de modernisation et de digitalisation, avec la mise en place des fondements de la transformation numérique dans le système judiciaire, alors ce plan directeur devra permettre l’élaboration d’un document officiel et formel qui comprend une vision stratégique pour l’avenir et une feuille de route claire”.