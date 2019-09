M. Bourita s’entretient avec ses homologues d’Ethiopie et du Honduras

lundi, 23 septembre, 2019 à 16:29

Nations-Unies (New York) – Le renforcement de la coopération Sud-Sud a été au centre d’entretiens à New York entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et ses homologues d’Éthiopie et du Honduras.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de son entretien, dimanche, avec M. Bourita en marge de la 74ème Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères éthiopien, Gedu Andargachew, a indiqué que le Maroc et l’Ethiopie entretiennent des relations de longue date, soulignant l’engagement de son pays à les renforcer davantage.

A cet égard, M. Andargachew a rappelé l’importance du lancement par SM le Roi Mohammed VI du projet de réalisation d’une plateforme intégrée de classe mondiale pour la production d’engrais en Ethiopie, soulignant qu’un tel projet d’envergure aura un impact important pour mettre en valeur le potentiel agricole de son pays.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Lisandro Rosales, a plaidé en faveur du renforcement des relations bilatérales, notamment en matière de commerce et d’éducation.

A cet égard, M. Rosales a fait savoir que le Maroc avait offert des bourses à des étudiants du Honduras notamment dans le domaine agricole.

“Ces bourses permettront à des Honduriens de bénéficier de l’expérience du Maroc en matière de lutte contre la sécheresse, sachant que notre pays souffre depuis cinq ans d’une grave sécheresse”, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, à l’issue de sa rencontre, lundi au siège de l’ONU, avec M.Bourita.

De même, a poursuivi le diplomate hondurien, “nous avons exploré les opportunités pour renforcer les liaisons maritimes et aériennes” entre les deux pays.

M. Rosales a évoqué, en outre, la tenue prochaine au Honduras d’une réunion des pays membres du Système d’intégration centraméricain (SICA), soulignant que la priorité de ce sommet sera de renforcer le rôle des pays observateurs dont fait partie le Maroc.