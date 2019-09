M. Bourita tient une réunion à New York avec le président de l’Assemblée générale de l’ONU

mercredi, 25 septembre, 2019 à 1:20

Nations-Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à New York, avec le président de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Tijjani Muhammad-Bande.

Cet entretien, qui s’est déroulé en marge du débat général de la 74è session de l’Assemblée générale, a porté notamment sur les priorités et les actions choisies par M. Muhammad-Bande pour sa présidence de cette instance onusienne.

M. Bourita a souligné, à cette occasion, que le Maroc partage et soutient pleinement ces priorités et actions, notamment les questions de développement en Afrique, la prévention des conflits, l’éducation, la lutte contre le changement climatique, et la promotion des droits des catégories vulnérables.

Ces questions figurent, en effet, parmi les priorités de la politique étrangère du Maroc, en particulier la paix et la sécurité, et la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Afrique, a dit le ministre.

M. Bourita a également rappelé que le Maroc avait soutenu dès le départ la candidature du Nigeria, en la personne de M. Tijjani Muhammad-Bande, pour la présidence de l’Assemblée générale. “Ceci reflète les relations excellentes et le partenariat liant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère S.E le Président Muhammadu Buhari”, a-t-il souligné.

A cette occasion, le ministre a invité M. Muhammad-Bande à effectuer prochainement une visite officielle au Maroc, conformément à la tradition établie avec son prédécesseur à la tête de l’Assemblée générale de l’ONU.