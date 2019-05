M. Rherrass échange à New Delhi sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle

vendredi, 24 mai, 2019 à 9:32

New Delhi – Le secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle, M. Mohamed Rherrass, s’est entretenu mercredi à New Delhi avec Mme Juthika Patankar, haut responsable au ministère indien du développement des compétences et de l’entreprenariat (MSDE), au sujet du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle.