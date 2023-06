Malte salue les réformes majeures entreprises par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi (Déclaration conjointe)

lundi, 5 juin, 2023 à 14:41

Rabat – La République de Malte a salué les réformes majeures entreprises par le Maroc dans différents domaines, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette reconnaissance a été exprimée dans la déclaration conjointe rendue publique à l’issue des entretiens, tenus lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre maltais des Affaires étrangères et européennes et du Commerce, Ian Borg.

Le chef de la diplomatie maltaise a également souligné que ces réformes font du Maroc “un partenaire de référence crédible et un pôle de stabilité dans la région”.

A travers cette déclaration, la République de Malte loue le rôle du Maroc en tant qu’acteur de paix et de compréhension entre les nations.

A cette occasion, les deux pays ont aussi réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération économique et commerciale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, tout en appelant à saisir les opportunités offertes par les nouvelles chaînes de valeur.

Les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Malte, tout en réitérant leur volonté commune de les renforcer davantage.