Maroc-Belgique: M. Akhannouch se félicite du succès de la 3è réunion de la Haute Commission mixte de partenariat

lundi, 15 avril, 2024 à 18:49

Rabat – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est félicité, lundi à Rabat, du succès de la 3è réunion de la Haute Commission mixte de partenariat Maroc-Belgique.

La Déclaration conjointe adoptée lors de cette 3ème réunion constitue une feuille de route pour renforcer la coopération à l’avenir entre les deux pays et une étape essentielle pour asseoir un partenariat stratégique répondant aux aspirations des deux chefs d’Etats, SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Philippe, a souligné M. Akhannouch lors d’un point de presse, à l’issue de cette réunion, qu’il a coprésidée avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo.

Cette réunion a été l’occasion de passer en revue et d’évaluer le bilan des relations bilatérales et de signer de nombreux mécanismes de coopération entre le Maroc et la Belgique pour établir des partenariats concrets, a-t-il fait remarquer.

Il s’est félicité, dans ce cadre, du niveau de la coopération distinguée entre les deux pays dans différents domaines, tels que le transport, les énergies renouvelables et les agro-industries.

Cette coopération, a-t-il noté, permettra aux deux pays de jouer un rôle de premier plan dans leur environnement euro-méditerranéen et euro-africain, dans la mesure où le Maroc est considéré comme un pôle de commerce et d’investissement en Afrique pour les entreprises européennes en général, et belges en particulier.

M. Akhannouch a fait observer que le Forum d’affaires Maroc-Belgique, prévu mardi à Casablanca, sera l’occasion de développer des projets communs et de prospecter les opportunités d’investissement dans les deux pays, mettant en avant les avantages qu’offrent la nouvelle Charte d’investissement et les potentialités du Maroc dans le domaine de l’hydrogène vert, outre les projets structurants programmés dans la perspective de l’organisation du Mondial 2030.

Rappelant que l’année 2024 coïncide avec le 60ème anniversaire de l’accord bilatéral “relatif à l’occupation de travailleurs marocains en Belgique”, signé entre les deux Royaumes, il a salué le rôle que joue la communauté marocaine en Belgique en tant qu’acteur essentiel dans le raffermissement du partenariat maroco-belge et sa contribution effective au rapprochement entre les deux pays amis.

Cette 3è réunion a confirmé la convergence de vues et des positions au sujet de nombreuses questions d’ordre régional et international d’intérêt commun, comme elle a constitué une occasion pour réitérer l’engagement des deux Royaumes à poursuivre leur action constructive et proactive pour la résolution de ces questions, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce sens, salué la position de la Belgique soutenant le plan d’autonomie marocain comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend artificiel autour du Sahara marocain, notant que la Belgique fait partie des pays européens ayant exprimé leur soutien sans équivoque au plan d’autonomie et leur appui aux efforts du Maroc pour clore définitivement ce dossier.

Il a, par ailleurs, loué le soutien de la Belgique à l’Initiative Internationale Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et visant principalement la consolidation de l’intégration régionale et l’encouragement du dialogue, de la coopération et de la coordination entre les pays de la région en particulier dans le sillage de l’activation du projet du gazoduc Nigeria-Maroc qui approvisionnera l’Europe en gaz, en traversant 13 pays africains.

De même, l’Initiative Royale permettra d’accompagner les pays du sahel dans leurs efforts visant à trouver des solutions aux crises et aux problèmes auxquels ils sont confrontés, à travers l’accélération de leur intégration économique en tirant profit des infrastructures et des projets structurants qu’offre cette initiative pour favoriser leur l’accès à l’Atlantique, a-t-il enchaîné.

M. Akhannouch a également saisi cette occasion pour remercier la Belgique pour son engagement à soutenir et à renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne et ses efforts positifs pour la protection et la pérennisation de ce partenariat.

D’autre part, il a relevé que les deux Royaumes partagent la même vision au sujet de nombreuses questions, particulièrement en ce qui concerne la crise au Moyen Orient.

Le Chef du gouvernement a, dans ce sens, réitéré la position constante du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du comité d’Al Qods, quant à la justesse de la cause palestinienne, notant que le Royaume plaide pour une cessation immédiate, globale et durable de la guerre israélienne contre Gaza, la garantie de la protection des civils en s’abstenant de les prendre pour cible, l’acheminement des aides et le rejet de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens.

Et d’ajouter que le Royaume du Maroc insiste sur l’impératif de lancer un véritable processus de paix conduisant à une solution à deux Etats et l’établissement de l’Etat palestinien indépendant sur la base des frontières de juin 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l’Etat d’Israël de manière à garantir la paix et la stabilité au profit de tous les peuples de la région.