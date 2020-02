Maroc-Espagne : La coopération entre les services de sécurité est “exemplaire”, souligne Grande-Marlaska

jeudi, 6 février, 2020 à 23:11

L’offre de formation qui sera dispensée par la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) Souss-Massa, dont les travaux de construction ont été lancés jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, concernera 10 secteurs de métiers et se déclinera en 88 filières de formation, avec 80% diplômantes (Ouvrier qualifié, Technicien et Technicien Spécialisé) et 20% qualifiantes, de courte durée, permettant l’obtention d’un certificat de formation.