Le Maroc est fortement engagé en faveur de la décarbonation du transport (M. Abdeljalil)

mercredi, 24 avril, 2024 à 0:04

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé mardi à la Chambre des conseillers, que le dialogue social avec les syndicats du secteur de la santé “se poursuit et ne s’arrêtera pas”, et qu’il “a permis de réaliser plusieurs revendications exprimées par les syndicats et d’obtenir des résultats inégalés”.