Le Maroc peut jouer un rôle important dans le secteur énergétique mondial

vendredi, 24 janvier, 2020 à 10:03

Casablanca – Le Maroc, de par sa position géographique et ses infrastructures portuaires, peut jouer un rôle important dans le secteur énergétique mondial, a indiqué, jeudi à Casablanca, Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement.

Certes le Maroc est un pays consommateur d’énergie, mais sa position géographique ainsi que ses infrastructures portuaires feront de lui un acteur majeur dans l’amélioration de la sécurité énergétique mondiale et un hub de la logistique énergétique, a souligné le ministre à l’ouverture de la 1ère édition de la Conférence et du Salon international du pétrole et du Gaz “Petrolia-Expo Morocco 2020”.