Le Maroc et l’Espagne expriment leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours liés (Déclaration conjointe)

jeudi, 2 février, 2023 à 19:30

Rabat – Le Maroc et l’Espagne ont exprimé, jeudi à Rabat, leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours liés et réaffirmé leur volonté de les enrichir en permanence.

Dans ce sens, les deux pays inscrivent leur coopération dans le cadre du Traité d’amitié, de bon voisinage, de coopération et du dialogue politique renforcé, issu de la Déclaration conjointe du 07 avril 2022, basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties, dans laquelle les questions d’intérêt commun sont abordées dans un esprit de confiance, loin des actions unilatérales ou des faits accomplis.

Dans une Déclaration conjointe publiée à l’issue des travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, tenue sous la présidence conjointe du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, les deux parties soulignent que cette Réunion a constitué une occasion de passer en revue les objectifs de la feuille de route et les résultats satisfaisants obtenus, d’une part, et de renouveler la détermination des deux pays à agir, conjointement, pour la poursuite de cette nouvelle dynamique d’autre part, nécessaire au bien être des deux pays et à la prospérité de l’ensemble de la région.

Les deux parties ont, à cet égard, salué le travail accompli au sein de l’ensemble des groupes de travail, tous réunis et fonctionnels, et surtout les efforts déployés et l’implication démontrée, des deux côtés, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans ladite feuille de route, invitant à la poursuite des discussions dans le cadre de ces groupes.

Les deux gouvernements se félicitent des travaux du Comité en charge de la mise en œuvre de la Déclaration conjointe du 7 avril 2022, établi dans le point 16 de ladite Déclaration et présidé par les deux Ministres des Affaires Étrangères et encouragent sa continuation.

Selon la Déclaration conjointe, les deux pays se félicitent de la signature de Déclarations et de Mémorandums d’Entente à l’occasion de cette Réunion de Haut Niveau.

Le Maroc et l’Espagne réitèrent, par ailleurs, leur engagement envers la protection et la garantie des droits humains en tant que base incontournable de la coexistence démocratique, de l’État de droit et de la bonne gouvernance, et conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine dans la nouvelle phase des relations bilatérales.