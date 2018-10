Le Maroc et le Paraguay déterminés à donner un nouvel élan aux relations bilatérales

dimanche, 21 octobre, 2018 à 18:47

Asunción – Le Maroc et le Paraguay ont exprimé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales et de leur insuffler une nouvelle dynamique dans divers domaines et à tous les niveaux.

Dans une déclaration commune publiée à l’issue de la première session des consultations politiques Maroc-Paraguay, organisée, vendredi à Asunción, sous la présidence de la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, et le vice-ministre paraguayen des Relations extérieures, Hugo Saguier Caballero, les deux pays se sont engagés à renforcer davantage les procédures permettant de consolider et d’approfondir l’amitié de longue date entre la République du Paraguay et le Royaume du Maroc, tout en soulignant les valeurs et principes communs du système démocratique, de l’état de droit, du droit international et des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et de la lutte contre la pauvreté et les crimes transfrontaliers.