Le Maroc poursuit ses efforts pour la défense des causes arabes (Mme Boucetta)

vendredi, 29 mars, 2019 à 20:01

Tunis – La Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Mme Mounia Boucetta a souligné, vendredi à Tunis, les “efforts louables” déployés par le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, que Dieu L’Assiste, et sa mobilisation politique et diplomatique pour la défense des importantes causes arabes.