“Le Maroc s’emploiera à raffermir les liens entre l’Afrique et le Royaume Uni après le Brexit”

lundi, 20 janvier, 2020 à 15:47

Londres – “Le Maroc s’emploiera à raffermir les liens entre l’Afrique et le Royaume Uni après le Brexit”, a indiqué, lundi à Londres, le chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le premier ministre britannique Boris Johnson dans le cadre du Sommet afro-britannique “Uk africa investment summit 2020” qui se tient dans la capitale britannique, M. El Otmani a souligné que “l’Afrique est un continent jeune, qui regorge de richesses importantes et qui jouera un rôle plus influent dans les prochaines décennies”.

Il a souligné que le sommet afro-britannique revêt une grande importance car il permettra au continent d’avoir plus de visibilité sur ses liens avec le Royaume Uni après sa sortie de l’Union européenne, notant que toutes les grandes puissances “vont rivaliser pour entretenir de bonnes relations avec l’Afrique”.

Le chef de gouvernement a indiqué que le Maroc, partant de ses relations privilégiées avec les différents pays africains et au vu de sa place politique, géostratégique, culturelle et socio-économique en Afrique, a adopté une vision claire et de long terme pour l’Afrique, relevant que “le Royaume, fort conscient que l’avenir de l’Afrique devrait être entre les mains des Africains, soutient tous les progrès qu’enregistre le continent”.

Organisé par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, Uk africa investment summit 2020 qui se tient en présence de seize dirigeants africains s’assigne pour objectifs d’élargir le panel des partenaires commerciaux du Royaume-Uni, après son départ de l’Union européenne à partir du 31 janvier 2020.

Il s’agit du tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique de l’investissement, qui réunit des investisseurs et des chefs d’entreprises d’une vingtaine de pays africains, dont le Maroc.