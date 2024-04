Milan: Participation distinguée de l’artisanat marocain au prestigieux “Salone del Mobile”

mercredi, 17 avril, 2024 à 16:13

Milan – L’artisanat marocain marque une participation distinguée au prestigieux salon “Salone del Mobile”, qui se tient du 16 au 21 avril à Milan, avec un pavillon spécialement aménagé pour l’occasion.

Une délégation importante, dirigée par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, représente le Maroc pour la deuxième fois consécutive à cet événement mondial majeur du design.

Pour cette édition 2024, dix marques marocaines spécialisées dans l’ameublement, la décoration, les tapis et les revêtements de sol exposent dans ce pavillon de 200 mètres carrés. Parmi elles : Hicham Lahlou Design, Mad in Bled, les Dix Doigts, Noun Design, RA Luxury Design, Soufiane Zarib, Tribaliste, Porte d’Or, Kraft Sol et Salima Filali Créations, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Lors de cet événement, Mme Ammor, accompagnée de Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’Artisan, a tenu plusieurs réunions de travail, notamment avec Pierluigi Coccini, PDG de l’enseigne de luxe La Rinascente et Alberto Cavalli, directeur exécutif de la Fondation Michel-Angelo, avec laquelle un protocole d’accord a été signé lors de la 7e édition du Salon National de l’Artisanat.

Les discussions ont porté sur la création d’opportunités de formation significatives aux jeunes artisans marocains et la volonté de participer à la prochaine édition du programme Dopia Firma, qui met en valeur des co-créations entre artisans et designers contemporains.

A cette occasion, la ministre a exprimé son enthousiasme pour la participation du Maroc à ce salon, notant que le Salone del Mobile à Milan est “un événement très sélectif et prestigieux, connu comme le sommet mondial du design et de l’ameublement”.

“Nous sommes ravis de pouvoir mettre en lumière l’artisanat marocain qui d’ailleurs suscite un très grand intérêt. Notre objectif à travers cette participation est de donner accès aux exposants sélectionnés à des distributeurs et acheteurs de renom présents au salon, afin qu’ils puissent faire découvrir leur travail et nouer des partenariats commerciaux”, a dit Mme Ammor.

“J’encourage vivement les artisans, designers et entreprises d’artisanat marocains à s’engager dans de telles manifestations qui sont de véritables catalyseurs de croissance”, a-t-elle ajouté.

En vue de renforcer davantage la présence de l’artisanat marocain et tirer profit des prochaines éditions du salon, une réunion de travail a eu lieu entre la ministre et Marco Sabetta, PDG de Salone del Mobile Milano.

Enfin, et en marge du salon, la ministre a rencontré son homologue italienne Daniela Santanchè, pour explorer les opportunités de collaboration entre le Maroc et l’Italie dans le secteur du tourisme.

Organisé sur une superficie de 210.000 m2 avec 181 pays représentés, le Salone del Mobile connaît la participation de 2.000 marques exposantes et doit accueillir 307.000 visiteurs. Les principaux acheteurs en 2023 ont été la Chine, l’Italie, l’Allemagne, la France, les États-Unis, l’Espagne, le Brésil et l’Inde.