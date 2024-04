La ministre libérienne des AE salue hautement le partenariat avec le Maroc

jeudi, 18 avril, 2024 à 18:24

Rabat – La ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, a hautement salué, jeudi à Rabat, le partenariat établi “au fil des ans” entre son pays et le Maroc.

“Le Libéria est extrêmement fier de la relation et du partenariat que nous avons établis au fil des ans”, a déclaré Mme Nyanti lors d’un point de presse conjoint tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

À cet égard, la cheffe de la diplomatie libérienne a mis en avant les diverses initiatives prises par le Maroc en vue de soutenir le processus de développement durable et la promotion de la paix et de la sécurité dans son pays, soulignant que le Royaume n’a pas abandonné le Libéria durant cette période.

“Le Maroc a accompagné le Libéria depuis les années 1960, durant des périodes fastes et d’autres très difficiles”, a-t-elle souligné, citant notamment l’appui apporté par le Royaume en matière d’assistance technique dans divers domaines et l’octroi de bourses d’études au profit des jeunes libériens.

Par ailleurs, Mme Nyanti a indiqué que sa visite dans le Royaume vise à consolider davantage les relations entre les deux pays afin de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, et à œuvrer de concert pour la concrétisation de l’Agenda de l’Union Africaine (UA).

Elle a également fait part du soutien de son pays au Maroc dans son action au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, relevant que les deux pays sont animés par une volonté de bâtir une Afrique plus pacifique, plus sûre et plus prospère.

La ministre libérienne a, par ailleurs, réitéré l’appui de son pays à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain, ainsi que son soutien au plan d’autonomie.

Elle a également salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain.