ONU: la dimension régionale, un pilier fondamental de la politique de coopération du Maroc

mercredi, 15 juillet, 2020 à 19:19

Nations-Unies (New York) – La dimension régionale est un pilier fondamental de la politique de coopération du Maroc, a souligné mercredi la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, lors du segment ministériel du Dialogue politique de haut niveau des Nations-Unies, qui se tient virtuellement à New York jusqu’à jeudi.

Mme El Ouafi a relevé que cette coopération s’est concrétisée par la signature par le Royaume d’une panoplie d’accords et de partenariats dans les domaines économique, social, culturel et environnemental avec l’objectif d’approfondir et d’accélérer les processus d’intégration régionale et sous régionale.

Les initiatives lancées par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du Sommet de l’Action convoqué en marge de la COP22 sur les changements climatiques, telles la création des trois Commissions Climat du Bassin du Congo, de la Région du Sahel et des Etats Insulaires, en sont le parfait exemple, a-t-elle précisé lors d’un panel intitulé “Messages des régions”.

“Partenaire fondateur, le Maroc demeure mobilisé pour la concrétisation des objectifs de ces initiatives”, a dit Mme El Ouafi, qui est également membre du bureau du Forum Régional africain pour le développement durable.

De même, une des toutes dernières manifestations de l’engagement du Royaume en faveur du développement de l’Afrique, fut l’initiative Royale relative à la mise en place d’un cadre opérationnel afin d’accompagner les autres pays africains dans la gestion de la pandémie du coronavirus, a fait observer la ministre, précisant que cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité africaine, s’est concrétisée par l’envoi d’une aide médicale à une quinzaine de pays du continent.

Elle a également souligné l’engagement du Royaume à accélérer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable au niveau régional par le lancement de projets et de partenariats porteurs, notant que le rôle des commissions économiques régionales reste très important en matière de soutien et de partages d’expériences et de bonnes pratiques.

De même, Mme El Ouafi a relevé que les messages clés et recommandations du 6ème Forum régional africain pour le développement durable, tenu en février au Zimbabwe, sont des appels à l’action pour garantir la protection, l’inclusion, l’assistance et l’identification de solutions pour les populations africaines.